Messi e Ronaldo in campo nella stessa squadra: organizza... Tevez!

05 Set 2026 - 16:09
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Cristiano Ronaldo e Lionel Messi insieme in campo nella stessa squadra: possibile. A realizzare il sogno di molti tifosi potrebbe essere Carlos Tevez. Quest'ultimo, che ha giocato con entrambi, sta organizzando la sua partita d'addio al calcio alla Bombonera e vorrebbe le due stelle al suo fianco nel celebre stadio del Boca Juniors. "Leo Messi e Cristiano Ronaldo saranno presenti, li andrò a prendere personalmente se necessario. Ho i contatti di entrambi su WhatsApp" ha detto l'ex Juve, intenzionato a chiamare anche Pirlo e Buffon come scrive ABola.   

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