le pagelle

Juventus-Pisa, le pagelle: ennesima bocciatura per David, Conceiçao pericolo costante

Per Cambiaso e Thuram gol e prestazione di sostanza, Gatti e Bremer devono ritrovare un po' di precisione

di Enzo Palladini
07 Mar 2026 - 23:12
1 di 28
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

JUVENTUS 

Perin 6,5 - Pochi minuti di gioco e subito una parata importante, su insidioso colpo di testa di Moreo. La sua non è una serata totalmente tranquilla come si poteva pensare. 

Kalulu 6,5 - Presidia bene tutta la fascia destra, lasciando così a Conceiçao la libertà di esprimersi negli ultimi trenta metri. 

Bremer 5,5 - Non è ancora il giocatore che blindava la difesa bianconera, sicuramente gli infortuni recenti l'hanno frenato, deve ritrovare un po' di sicurezza e un po' di precisione. Prende anche un'ammonizione che non è da lui. 

Gatti 5 - Qualche chiusura un po' superficiale, errori che non sono mai stati nelle sue corde e che fanno rischiare non poco la sua squadra. 

Dal 1' st Kelly 6,5 - La sua è un sicurezza contagiosa, nel senso che trasmette sicurezza anche ai compagni, soprattutto a Bremer.  

McKennie 5,5 - Qualche minuto a destra, poi si fionda stabilmente sulla trequarti per cercare di dare sostegno a una fase offensiva sempre un po' faticosa. Spalletti urla di cercarlo, ma un po' non lo trovano i compagni e un po' non si fa trovare lui. Nel secondo tempo altri due cambi di ruolo, senza spostare di molto la prestazione. 

Locatelli 6,5 - Gioca un numero altissimo di palloni anche con buona lucidità e gli capita varie volte di presentarsi al tiro. Non è preciso nelle conclusioni ma almeno ci  prova. E la perserveranza viene premiata: da un suo tiro respinto dal palo nasce il 2-0 di Thuram. 

Thuram 6,5 - Come spesso avviene, nei primi minuti sgasa con entusiasmo anche in percussioni personali, poi si fa prendere le misure dagli avversari. Ricompare senza farsi intercettare dai radar per spingere in rete il 2-0. 

Dal 31' st Koopmeiners sv. 

Cambiaso 6,5 - Fa il terzino vero, con alcune ottime chiusure durante la fase difensiva e qualche avanzata a rimorchio di Yildiz che lo porta a produrre alcuni cross interessanti. Perfetto poi l'inserimento sul secondo palo che gli consente di segnare il gol dell'1-0. Segno che sta tornando il giocatore determinante di una volta. 

Conceiçao 7 - Il repertorio di giocate è un po' ripetitivo, ma quello che fa la differenza è la velocità d'esecuzione che lo rende sempre molto pericoloso quando entra in possesso del pallone. Tutte le occasioni del primo tempo portano la sua firma, compresi due tiri molto pericolosi. 

Dal 31' st Miretti sv. 

Yildiz 7 - Avrebbe le qualità per trascinare tutta la squadra, se solo ci credesse un po' di più e non costringesse il suo allenatore a sgolarsi per invitarlo a farsi vedere. Con l'uscita di David diventa centravanti, posizione in cui ha sempre faticato. Stavolta invece si adatta bene e pennella l'assist per l'1-0 di Cambiaso. Delizioso invece il gol del 3-0; finta, sterzata e destro secco nell'angolino. 

Dal 37' st Kostic sv. 

David 4,5 - Fa molta fatica a tenere su il pallone e a scambiarlo con i compagni. Spalle alla porta è un giocatore normalissimo, forse potrebbe dare di più se gli venisse chiesto solo l'attacco alla profondità. Ma in questa Juve tale compito non è previsto o almeno non è prioritario. E lui sbaglia con una perseveranza diabolica. 

Dal 1' st Boga 6,5 - Si comincia a capire che questo giocatore garba molto al suo allenatore e lui ricambia dando il suo contributo di dribbling e accelerazioni. Si prende anche la soddisfazione di segnare il 4-0 con un'azione personale. 

Allenatore Spalletti 7 - Festeggia il compleanno con una vittoria, è un regalo che aveva chiesto ai giocatori e che è arrivato puntuale. Lui ci mette il solito realismo e il coraggio di giocare senza un centravanti vero. 

PISA 

Nicolas 5; Calabresi 6 (31' st Iling Junior sv), Caracciolo 5,5, Coppola 6; Leris 6 (15' st Cuadrado 5), Hojholt 5,5 (15' st Piccinini 6), Marin 6 (15' st Loyola 5,5), Aebischer 6, Angori 5,5; Moreo 6, Durasinmi 5,5 (31' st Stojilkovic sv). Allenatore Hiljemark 5,5.

Ultimi video

02:01
Allegri contro Chivu

Allegri contro Chivu

00:10
MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

01:11
DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

00:24
DICH CHIVU 7/3 DICH

Chivu: "Non perdere quello di buono fatto fin ora"

01:50
RULLO VIGILIA GENOA-ROMA CON GASP 7/3 SRV

Gasperini: "Una settimana decisiva, conosco bene Marassi"

01:18
DICH NICOLA 7/3 DICH

Nicola: "Partita stimolante, dimostriamo chi siamo"

01:34
DICH ITALIANO 7/3 DICH

Italiano: "Veniamo da tre vittorie, continuiamo così: c'è entusiasmo"

03:19
DICH CUESTA 7/3 DICH

Cuesta: "Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi"

01:19
Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

00:58
Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

01:00
Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

03:15
DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

01:32
Il derby secondo Allegri

Il derby secondo Allegri

01:53
Maignan contro Sommer

Maignan contro Sommer

02:01
Allegri contro Chivu

Allegri contro Chivu

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:29
Juventus, Yildiz: "Il gol mi è mancato troppo"
23:27
Pisa, Hiljemark: "Bene un tempo, poi 35' che non voglio vedere"
23:19
Haaland a riposo per il Real, ci pensa Marmoush: tris del City sul campo del Newcastle
23:17
Juve, Thuram: "Alla Champions ci crediamo"
22:20
Juve, abbraccio di gruppo a Spalletti dopo il gol di Thuram