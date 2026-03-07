Juventus-Pisa, le pagelle: ennesima bocciatura per David, Conceiçao pericolo costante

© Getty Images
Per Cambiaso e Thuram gol e prestazione di sostanza, Gatti e Bremer devono ritrovare un po' di precisionedi Enzo Palladini
JUVENTUS
Perin 6,5 - Pochi minuti di gioco e subito una parata importante, su insidioso colpo di testa di Moreo. La sua non è una serata totalmente tranquilla come si poteva pensare.
Kalulu 6,5 - Presidia bene tutta la fascia destra, lasciando così a Conceiçao la libertà di esprimersi negli ultimi trenta metri.
Bremer 5,5 - Non è ancora il giocatore che blindava la difesa bianconera, sicuramente gli infortuni recenti l'hanno frenato, deve ritrovare un po' di sicurezza e un po' di precisione. Prende anche un'ammonizione che non è da lui.
Gatti 5 - Qualche chiusura un po' superficiale, errori che non sono mai stati nelle sue corde e che fanno rischiare non poco la sua squadra.
Dal 1' st Kelly 6,5 - La sua è un sicurezza contagiosa, nel senso che trasmette sicurezza anche ai compagni, soprattutto a Bremer.
McKennie 5,5 - Qualche minuto a destra, poi si fionda stabilmente sulla trequarti per cercare di dare sostegno a una fase offensiva sempre un po' faticosa. Spalletti urla di cercarlo, ma un po' non lo trovano i compagni e un po' non si fa trovare lui. Nel secondo tempo altri due cambi di ruolo, senza spostare di molto la prestazione.
Locatelli 6,5 - Gioca un numero altissimo di palloni anche con buona lucidità e gli capita varie volte di presentarsi al tiro. Non è preciso nelle conclusioni ma almeno ci prova. E la perserveranza viene premiata: da un suo tiro respinto dal palo nasce il 2-0 di Thuram.
Thuram 6,5 - Come spesso avviene, nei primi minuti sgasa con entusiasmo anche in percussioni personali, poi si fa prendere le misure dagli avversari. Ricompare senza farsi intercettare dai radar per spingere in rete il 2-0.
Dal 31' st Koopmeiners sv.
Cambiaso 6,5 - Fa il terzino vero, con alcune ottime chiusure durante la fase difensiva e qualche avanzata a rimorchio di Yildiz che lo porta a produrre alcuni cross interessanti. Perfetto poi l'inserimento sul secondo palo che gli consente di segnare il gol dell'1-0. Segno che sta tornando il giocatore determinante di una volta.
Conceiçao 7 - Il repertorio di giocate è un po' ripetitivo, ma quello che fa la differenza è la velocità d'esecuzione che lo rende sempre molto pericoloso quando entra in possesso del pallone. Tutte le occasioni del primo tempo portano la sua firma, compresi due tiri molto pericolosi.
Dal 31' st Miretti sv.
Yildiz 7 - Avrebbe le qualità per trascinare tutta la squadra, se solo ci credesse un po' di più e non costringesse il suo allenatore a sgolarsi per invitarlo a farsi vedere. Con l'uscita di David diventa centravanti, posizione in cui ha sempre faticato. Stavolta invece si adatta bene e pennella l'assist per l'1-0 di Cambiaso. Delizioso invece il gol del 3-0; finta, sterzata e destro secco nell'angolino.
Dal 37' st Kostic sv.
David 4,5 - Fa molta fatica a tenere su il pallone e a scambiarlo con i compagni. Spalle alla porta è un giocatore normalissimo, forse potrebbe dare di più se gli venisse chiesto solo l'attacco alla profondità. Ma in questa Juve tale compito non è previsto o almeno non è prioritario. E lui sbaglia con una perseveranza diabolica.
Dal 1' st Boga 6,5 - Si comincia a capire che questo giocatore garba molto al suo allenatore e lui ricambia dando il suo contributo di dribbling e accelerazioni. Si prende anche la soddisfazione di segnare il 4-0 con un'azione personale.
Allenatore Spalletti 7 - Festeggia il compleanno con una vittoria, è un regalo che aveva chiesto ai giocatori e che è arrivato puntuale. Lui ci mette il solito realismo e il coraggio di giocare senza un centravanti vero.
PISA
Nicolas 5; Calabresi 6 (31' st Iling Junior sv), Caracciolo 5,5, Coppola 6; Leris 6 (15' st Cuadrado 5), Hojholt 5,5 (15' st Piccinini 6), Marin 6 (15' st Loyola 5,5), Aebischer 6, Angori 5,5; Moreo 6, Durasinmi 5,5 (31' st Stojilkovic sv). Allenatore Hiljemark 5,5.