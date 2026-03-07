Juventus-Pisa, le pagelle: ennesima bocciatura per David, Conceiçao pericolo costante

Yildiz 7 - Avrebbe le qualità per trascinare tutta la squadra, se solo ci credesse un po' di più e non costringesse il suo allenatore a sgolarsi per invitarlo a farsi vedere. Con l'uscita di David diventa centravanti, posizione in cui ha sempre faticato. Stavolta invece si adatta bene e pennella l'assist per l'1-0 di Cambiaso. Delizioso invece il gol del 3-0; finta, sterzata e destro secco nell'angolino.