La Coppa d'Asia 2027 in Arabia Saudita rinviata di quasi un anno

Il torneo di calcio della Coppa d'Asia 2027, che si terrà in Arabia Saudita, sarà posticipato da gennaio a dicembre a causa di "circostanze eccezionali" nella regione. Inizialmente, la Coppa d'Asia era prevista dal 7 gennaio al 5 febbraio del prossimo anno. Le nuove date per la massima competizione continentale vanno dal 23 dicembre 2027 al 21 gennaio 2028. "Il comitato organizzatore della Coppa d'Asia AFC ha approvato la riprogrammazione del torneo per nazionali, evento di punta della confederazione, alla luce delle attuali circostanze eccezionali derivanti dagli sviluppi nella regione", ha dichiarato la Confederazione calcistica asiatica (AFC) in un comunicato. L'AFC ha inoltre fatto riferimento a "notevoli complessità logistiche e interruzioni nei viaggi". "Le nuove date del torneo saranno sottoposte alla FIFA per l'approvazione", ha aggiunto. La competizione, che durerà un mese, si terrà nelle città saudite di Gedda, Riad e Al Khobar. La decisione di posticipare il torneo di quasi un anno è giunta dopo "ampie discussioni e strette consultazioni" tra i funzionari sauditi e l'AFC, ha spiegato l'organo di governo con sede a Kuala Lumpur.