Inter, la terza maglia debutta anche in Champions ma senza logo: il motivo

L'Inter comunica che, in occasione del match in Olanda contro il Feyenoord "i nerazzurri scenderanno in campo con il Third Kit, che farà il suo debutto in Champions League con uno speciale font di nomi e numeri sviluppato da Nike per l’utilizzo nella competizione europea. La terza maglia, infatti, prevede due diverse versioni di nomi e numeri: il font classico utilizzato in Serie A e Coppa Italia e una variante dedicata alle gare di UEFA Champions League. Inoltre, in conformità alla normativa vigente nei Paesi Bassi, come previsto il logo Betsson.Sport non sarà presente sul front della maglia".