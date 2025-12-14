Spalletti: "La vittoria più bella da quando sono qui. Bravissimi tutti"

L’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria sul campo del Bologna: "E' la vittoria più bella e importante da quando alleno la Juve? Sicuramente sì, incontravamo una squadra che ha un valore, forza ed entusiasmo. Squadra lavorata bene e costruita bene, anche in dieci ci hanno creato situazioni difficili. Aver vinto qua è ancora più merito per i miei calciatori e stasera gli va detto bravi veramente. Se non fai risultato e non migliori diventa difficile, ma io delle cose fatte bene in allenamento le avevo viste. Li avevo trovati energici e reattivi, c'era bisogno di una prestazione che desse tranquillità e spero che metta loro nelle condizioni di ripeterla. Stasera la squadra è stata dentro la partita, andando oltre ai duelli individuali a cui ti costringe il Bologna. Il cambio di Cabal? Lui deve imparare talvolta a correggere la sua emozione. Ha gamba e forza, è talentuoso anche chi fa 20 volte i 100 metri a tutto fuoco e lui ha questo. Nelle partite che ha giocato fino a ora è stato troppo sporco per il valore che ha, per cui gli ho rotto un po' le scatole".