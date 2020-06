Serie A, Bologna-Juve 0-2: Sarri volta pagina e allunga in vetta

BOLOGNA-JUVE 0-2

di

STEFANO RONCHI

Dopo l'amara finale di Coppa Italia, la Juve volta pagina e riprende la corsa in vetta alla Serie A. Al Dall'Ara gli uomini di Sarri battono 2-0 il Bologna nel 27.mo turno e allungano sulla Lazio (momentaneamente a -4). Dopo un avvio equilibrato, il match lo sblocca un rigore di Ronaldo al 23', poi Dybala raddoppia i conti con una magia al 36'. Nella ripresa il Bologna prova a reagire, ma le occasioni migliori le hanno ancora i bianconeri: CR7 fallisce il tris e Bernardeschi centra un palo. Danilo espulso nel finale. CR7-Dybala: la Juve passa a Bologna lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

La Juve risorge a Bologna, risponde presente e torna a correre. Dopo le delusioni di Coppa, in campionato gli uomini di Sarri riprendono da dove avevano lasciato, mostrando di essere ancora la corazzata da battere. Tutto con qualche sbavatura e una prova di squadra ancora non particolarmente brillante. Col Bologna, infatti, a fare la differenza sono state più la freddezza di Ronaldo e la classe di Dybala che il gioco e la manovra. Una vittoria "sporca", ma cruciale per scacciare i fantasmi e lanciare un messaggio forte e chiaro a Lazio e Inter per la lotta scudetto.

Con Bernardeschi nel tridente e Rabiot al posto di Matuidi, al Dall'Ara la Juve sceglie subito il possesso per prendere in mano la gara e controllare il gioco. In mediana tocca a Pjanic e Bentancur gestire il traffico, ma il giro palla è lento ed è sugli esterni che i bianconeri hanno più spazio. Partendo da sinistra, Ronaldo prova a sorprendere Skorupski, poi Dybala calcia a lato da buona posizione. Due guizzi che accendono la gara, ma che non spaventano gli uomini di Mihajlovic. Ordinati e compatti, i rossoblù scelgono infatti di giocarsela alla pari, attaccando con tanti uomini e provando a pressare alto e a ripartire in verticale. Atteggiamento coraggioso che costringe la Juve ad abbassarsi e a impostare da dietro anche con qualche brivido. Nei primi venti minuti regna l'equilibrio, poi CR7 sblocca la gara dal dischetto dopo una trattenuta in area di Denswil su De Ligt. Episodio che taglia le gambe al Bologna e cambia l'inerzia del match. Nei panni del falso nove, Dybala arretra a caccia di palloni cercando di creare spazi e di dialogare con i compagni. E proprio da una deliziosa invenzione di tacco di Bernardeschi nasce il raddoppio firmato dalla Joya bianconera con un sinistro preciso e potente. Una magia a cui la banda di Sinisa prova a replicare con Sansone e Svanberg senza trovare però il bersaglio grosso.

Nella ripresa l'avvio bianconero è più pimpante, ma il tris non arriva. CR7 sbaglia tutto davanti a Skorupski, poi un sinistro dal limite di Bernardeschi si stampa sul palo e Dybala sfiora la doppietta di destro. Occasioni che costringono Mihajlovic a cambiare e a giocarsi la carta Palacio. Con "El Trenza" in campo il Bologna guadagna metri e qualità davanti, ma non sfonda e protesta per un fallo in area di De Sciglio su Barrow. Dalla panchina Sarri invece fa alzare Danilo, Matuidi, Ramsey e Douglas Costa. E con le squadre lunghe e il fiato corto nel finale c'è spazio solo per tanti duelli in mediana, poche giocate pulite e anche qualche colpo proibito. Rocchi grazia Danilo dopo un'entrata dura una prima volta, ma poi nel recupero il brasiliano si guadagna un secondo giallo e lascia in inferiorità la Juve. Rosso che, con De Sciglio ko, complica i piani futuri di Sarri per la corsia sinistra, ma che non cambia il risultato. La Juve passa a Bologna e guarda ancora tutti dall'alto in basso.



LE PAGELLE

Ronaldo 6,5: parte da sinistra come piace a lui e mostra una condizione migliore rispetto alle prime due uscite post Covid-19. Freddo dal dischetto, nella ripresa sbaglia tutto davanti a Skorupski

Dybala 7,5: in mezzo al tridente ha libertà di movimento e ne approfitta per arretrare e far valere la tecnica nello stretto. Il raddoppio è un mix perfetto di precisione e potenza. Talento puro

Bernardeschi 6,5: torna titolare dopo una stagione con più ombre che luci e porta a casa una prestazione positiva. Notevole il colpo di tacco che libera Dybala sul raddoppio, nella ripresa Skorupski e il palo gli negano la gioia del gol

Pjanic e Rabiot 5,5: lenti e imprecisi. Fanno il compitino e nemmeno tanto bene. Dai loro piedi dovrebbero arrivare idee e verticalità, invece arrivano troppe palle sporche

Tomiyasu 5,5: dalla sua parte c'è CR7 e nel primo tempo fatica. Meglio nella ripresa, ma da lui Mihajlovic si aspetta più spinta e personalità

Denswil 4,5: trattiene De Ligt in area regalando alla Juve il rigore che sblocca la partita. Sul raddoppio bianconero concede troppo spazio a Dybala e l'argentino ringrazia

Palacio 6,5: entra e il Bologna cambia passo. Dà qualità ed esperienza all'attacco rossoblù con le sue giocate



IL TABELLINO

BOLOGNA-JUVE 0-2

Bologna (4-3-3): Skorupski 6; Tomiyasu 5,5, Danilo 6, Denswil 4,5, Dijks 5,5; Svanberg 5,5 (12' st Palacio 6,5), Medel 6 (36' st Poli sv), Soriano 6 (30' st Dominguez 6); Orsolini 5,5 (36' st Juwara 6), Barrow 5,5, Sansone 5,5 (36' st Cangiano 6).

A disp.: Da Costa, Sarr, Bonini, Krejci, Mbaye, Corbo, Baldursson. All.: Mihajlovic 5,5

Juventus (4-3-3): Szczesny 5,5; Cuadrado 6, Bonucci 7, De Ligt 6,5, De Sciglio 6,5 (20' st Danilo 4,5); Bentancur 6, Pjanic 5,5 (25' st Ramsey 6), Rabiot 5,5 (25' st Matuidi 6); Bernardeschi 6,5, Dybala 7,5 (33' st Douglas Costa 6), Ronaldo 6,5.

A disp.: Pinsoglio, Buffon, Matuidi, Rugani, Olivieri, Muratore, Vrioni, Zanimacchia. All.: Sarri 6,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 23' rig. Ronaldo (J), 36' Dybala (J)

Ammoniti: Soriano (B), De Sciglio, Bentancur (J)

Espulsi: 46' st Danilo (J) - doppia ammonizione



LE STATISTICHE

• La Juventus ha vinto 13 delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Bologna (1N), tenendo la porta inviolata nove volte nel parziale.

• Per la prima volta nella sua storia nella massima serie, il Bologna ha subito gol per 22 partite consecutive di Serie A.

• La Juventus ha mantenuto la porta inviolata per almeno quattro partite consecutive considerando tutte le competizioni (419 minuti senza reti subite) per la prima volta da dicembre 2018.

• La Juventus non ha subito gol in trasferta per la prima volta da dicembre 2019, contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

• Questa è la 68ª partita in cui Dybala e Cristiano Ronaldo giocano insieme in tutte le competizioni: si tratta solamente della terza in cui entrambi hanno trovato la rete nel parziale (le precedenti contro Frosinone a febbraio 2019 e Sampdoria nel dicembre dello stesso anno).

• Della sua prima marcatura con lo Sporting Lisbona, solo una volta in carriera Cristiano Ronaldo aveva avuto un digiuno di reti superiore ai 120 giorni tra club e Nazionale: tra dicembre 2002 (ultima rete con lo Sporting) e novembre 2003 (la prima con lo United).

• Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore in Serie A (43) dal suo esordio in bianconero.

• Con le sue 43 reti complessive in Serie A, Cristiano Ronaldo ha superato Manuel Rui Costa come miglior marcatore portoghese nel massimo campionato italiano.

• Grazie a questo gol al Dall'Ara, Cristiano Ronaldo ha segnato in 15 dei 16 stadi in cui ha giocato nel massimo campionato italiano (unica eccezione, il Tardini di Parma).

• Dal suo arrivo alla Juventus nella stagione 2015/16, Paulo Dybala ha segnato 20 reti da fuori area in campionato: solo Lionel Messi ha realizzato più gol dalla distanza (40) nel periodo nei cinque maggiori campionati europei.

• Settima rete in Serie A contro il Bologna per Dybala: contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione.