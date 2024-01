"Scelgo Rodri per il gol in finale": Cambiaso punge l'Inter e scatena il web

È sempre Juventus-Inter. Ad un mese circa dallo scontro diretto che potrebbe indirizzare il campionato, Andrea Cambiaso accende già la sfida sui social lanciando una frecciatina ai nerazzurri in un video pubblicato su Instagram dal club bianconero. L'ex Genoa e Bremer hanno preso parte a un'iniziativa promozionale di EA Sports in cui sono stati chiamati a scegliere le proprie top 11 della passata stagione e l'esterno ha completato il suo centrocampo a tre composto da Chiesa ("altrimenti non mi passa la palla") e Bellingham ("ovviamente") con Rodri del Manchester City: "Per il gol in finale di Champions" ha aggiunto, scatenando una vera e proprio bufera social...