Sarri: "Cito Guardiola: l'Atalanta è come andare dal dentista"

VERSO JUVE-ATALANTA

Maurizio Sarri cita Pep Guardiola: "Affrontrare l'Atalanta è come andare dal dentista: puoi uscirne bene, ma sai che ti farà male". Queste le parole utilizzate dal tecnico della Juve per definire la sfida con la squadra di Gasperini che vale una fetta di scudetto. C'è voglia di guardare avanti dopo il blackout contro il Milan: "Chiedo continuità e ordine ai miei". No comment sul sorteggio di Champions: "Non sprechiamo energie inutili".

Partita scudetto con l'Atalanta?

"E' una fase importante della stagione. L'Atalanta sta facendo benissimo, ha giocato benissimo sempre soprattutto in trasferta. Cito Guardiola: "E' come andare dal dentista: può andare bene, ma male lo senti". Squadra difficilissima da affrontare. Loro sono aggressivi e hanno grandi rimpartenze. Dal punto di vista fisico sono molto veloci, hanno capacità di strappare. Bisogno tenerlo in considerazione".

Sorteggio Champions

"Non voglio commentare, non mi interessa. Dobbiamo concentrarci sul campionato e poi sul Lione: non sprechiamo nessuna energia".

Sul match contro il Milan e Dybala

"Paulo è un giocatore importantissimo, ma visto il blackout che abbiamo avuto avremmo perso anche con lui".

Sulle richieste alla squadra

"Vorrei avere più continuità e ordine dalla squadra. Soffriamo di alcuni momenti di sbandamento: ora la priorità e non farli incidere così negativamente. Dobbiamo guardare avanti e non indietro".

Su Douglas Costa

"Dougy per noi è importante, per certi momenti può fare la differenza. Abbiamo fatto un periodo senza Higuain e con pochissime alternative e in quel periodo Dougy era troppo importante averlo in panchina per poter cambiare le partite".

Sulla condizione fisica

"La panchina lunga è un luogo comune perché ultimamente è corta. I dati del match con il Milan sono i migliori post covid. Ci siamo paralizzati dopo un rigore, abbiamo altri problemi ma non fisici. Cambi di formazione? Decido oggi dopo l'allenamento".

Su Chiellini e Alex Sandro

"Alex Sandro ha avuto un infortunio di 10 giorni quindi il suo rientro è molto più veloce. Per Giorgio dobbiamo stare più attenti perché è poco allenato".