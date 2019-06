Ronaldo, tabù sfatato: torna a segnare su punizione

06/06/2019

Destro, sinistro, di testa e su calcio di rigore. Cristiano Ronaldo nella sua prima stagione alla Juventus ha segnato in tutti i modi possibili, ma mai su punizione: in stagione il fenomeno portoghese, che ha dovuto condividere con Pjanic i calci da fermo, ne ha calciate 24 senza mai trovare la via del gol. Per 15 volte il pallone è stato ribattuto dalla barriera, per 7 volte è stato parato dal portiere e in due occasioni è finito fuori. Un tabù sfatato ieri con la maglia del Portogallo contro la Svizzera: al minuto 25, complice anche il cattivo posizionamento del portiere Sommer, CR7 è tornato al gol da calcio da fermo, quasi un anno dopo la rete alla Spagna all'esordio nel Mondiale di Russia.