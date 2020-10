Ronaldo positivo al Covid, la sorella attacca: “La più grande frode mai vista”

SU INSTAGRAM

La notizia arrivata ieri dal Portogallo ha scosso il mondo del calcio. Cristiano Ronaldo è positivo al Covid, è asintomatico e ha già fatto ritorno a Torino, dove osserverà un periodo di quarantena nel suo domicilio (niente sfida con la Svezia in Nations League e niente trasferta a Crotone e Kiev con la Juve). Il suo viaggio, così come la foto postata da CR7 sui social mentre cenava coi suoi compagni del Portogallo, ha già sollevato diverse polemiche, ma a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato un post piuttosto polemico della sorella del campione della Juve, Katia Aveiro.

“Se deve essere Cristiano Ronaldo a svegliare il mondo, allora quest’uomo è un messaggero di Dio – ha scritto la donna in una story su Instagram – Credo che oggi migliaia di persone crederanno tanto in questa pandemia, nei test e nelle misure prese come me... La più grande frode che abbia mai visto da quando sono nata. C'è una frase che ho letto e alla quale faccio un applauso: ‘Basta con questo mondo di burattini”.

Se il post della sorella del campione portoghese fa discutere, è invece di tutt’altro tenore il messaggio inviato, sempre attraverso i social, a CR7 da mamma Dolores Aveiro: "Dio dà delle grandi battaglie ai grandi guerrieri ed è un'altra guerra che vincerai figlio mio". Georgina invece aveva postato una sua foto con scritto: "Sei la mia ispirazione"

