Ronaldo e Bernardeschi stendono la Samp: la Juve è campione d'Italia

JUVENTUS-SAMPDORIA 2-0

di

ANDREA GHISLANDI

La Juventus batte 2-0 la Sampdoria e conquista il 36° scudetto della sua storia, il 9° consecutivo. Dopo aver fallito il primo match-point contro l'Udinese, all'Allianz Stadium i bianconeri non sbagliano e chiudono la pratica con 2 turni d'anticipo. Ronaldo (31° centro) sblocca la gara al 52' del primo tempo con un rasoterra, poi fallisce un rigore all'89'. Al 67' il bis di Bernardeschi. Nota stonata l'infortunio a Dybala: c'è ansia per la Champions. Juventus-Sampdoria 2-0: gli highlights

LA PARTITA

La Juve continua nel suo strapotere sul suolo italiano ed è sempre più nella leggenda. Era solo questione di tempo, ma alla fine Maurizio Sarri a 61 anni è riuscito a coronare il sogno di una vita. Uno scudetto sofferto, anche se mai troppo in bilico, il più anomalo della storia, assegnato per la prima volta il 26 luglio alle ore 23.42. Contro una Samp volenterosa e ordinata ci ha pensato il solito Cristiano Ronaldo, non solo bomber sempre più implacabile, ma anche cinico nel scegliere quando segnare. Proprio al tramonto di un primo tempo giocato piuttosto male, con pochissime occasioni create, il fenomeno portoghese conclude al meglio lo schema su punizione studiato a tavolino con Pjanic e indirizza la sfida dell'Allianz. L'esultanza non è la solita e CR7 non nasconde un certo disappunto per il gioco espresso.

E' lui l'anima e il braccio di questa squadra e da un suo tiro respinto male da Audero nasce il gol del 2-0 di Bernardeschi (a segno in Serie A dopo quasi 2 anni). Siamo al minuto 67 e comincia il countdown. Szczesny questa volta riesce a mettere le pezze al solito calo di concentrazione, nel finale Ronaldo ha l'occasione di accorciare ulteriormente su Immobile per il titolo di capocannoniere (34 a 31) ma il suo rigore si stampa sulla traversa. Poco male, mentre destano preoccupazione la condizioni fisiche di Dybala (soprattutto) in chiave Champions League, mentre per De Ligt Sarri ha fatto sapere che si dovrebbe trattare solo di crampi. La Joya è uscito al 39' per un problema all'adduttore della coscia sinistra e al suo posto è entrato uno spento Higuain, mentre l'olandese ha alzato anche lui bandiera bianca a un quarto d'ora dalla fine. Solo gli esami faranno più chiarezza, ma oggi è la notte della grande festa. Con la speranza che il risveglio dopo la sbornia non regali cattive notizie, perché senza l'argentino la corsa alla coppa più agognata diventerebbe ancora più complicata.

LE PAGELLE

Ronaldo 7,5 - E' sempre lui a togliere le castagne dal fuoco e lo fa proprio all'ultimo secondo del primo tempo, lasciato colpevolmente solo dalla difesa blucerchiata. Il gol numero 31 vale lo scudetto, poi mette lo zampino anche nel raddoppio di Bernardeschi. Unico neo il rigore fallito nel finale.

Rabiot 7 - Nel primo tempo solo le sue accelerazioni accendono la Juve. Il gol di CR7 nasce da una punizione provocata dal francese. Ottimo in interdizione, dopo il lockdown è un altro giocatore.

Szczesny 7 - Il portiere polacco si deve essere stufato di raccogliere palloni in fondo al sacco come nelle ultime uscite e torna la solita saracinesca. Sempre attento, dice no a Ramirez ed è miracoloso su Quagliarella.

Ramirez 6,5 - E' di gran lunga il più in palla e il più pericoloso dei suoi, nonostante una terribile testata con Danilo nel primo tempo. Va più volte alla conclusione e pennella palloni sempre pericolosi

Quagliarella 5 - Dopo la panchina con il Genoa, Ranieri lo rilancia dal 1', ma Quaglia non è in serata. Emblematico il colpo di testa da pochi passi parato da Szczesny

Thorsby 5 - Serata da incubo per il calciatore norvegese, distratto in costruzione e troppo falloso. Fourneau lo caccia al 77' per sacrosanta doppia ammonizione (falli su Rabiot e Pjanic).

IL TABELLINO

JUVENTUS-SAMPDORIA 2-0

Juventus (4-3-3): Szczesny 7; Danilo 6 (29' Bernardeschi 6,5), De Ligt 6,5 (33' st Rugani sv), Bonucci 6,5, Alex Sandro 6,5; Rabiot 7, Pjanic 6,5 (33' st Bentancur sv), Matuidi 6; Cuadrado 5,5, Dybala 5,5 (39' Higuain 5), Cristiano Ronaldo 7,5. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Ramsey, Olivieri, Muratore, Zanimacchia. All.: Sarri 6,5

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Tonelli 5,5, Yoshida 6,5, Chabot 6 (23' Leris 6), Augello 5,5; Depaoli 5, Thorsby 5, Linetty 5,5, Jankto 5,5 (28' st Gabbiadini 6); Ramirez 6,5 (46' st Maroni sv), Quagliarella 5. A disp.: Seculin, Falcone, Bonazzoli, Askildsen, La Gumina, Ferrari, Murru, Rocha, Bertolacci. All.: Ranieri 5,5

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 52' Ronaldo (J), 22' st Bernardeschi (J)

Ammoniti: Pjanic (J), Thorsby (S), Tonelli (S), Jankto (S), Cuadrado (J), Rabiot (J), Depaoli (J)

Espulsi: Al 32' st Thorsby (S) per doppia ammonizione

Note: Al 44' st Ronaldo (J) calcia contro la traversa un rigore