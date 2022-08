Pogba, l'ortopedico Vitali: "Trattamento conservativo? Ottimi risultati se paziente motivato"

PARLA IL MEDICO

L'ortopedico del San Raffaele di Milano a Sportmediaset: "Alla fine del trattamento capiremo"

La decisione di non sottoporre il ginocchi destro a intervento chirurgico dopo la lesione del legamento è stata presa da Paul Pogba soprattutto con un occhio ai Mondiali, ma non è detto che sul lungo termine il problema non si ripresenti. Ce lo ha spiegato l'ortopedico del San Raffaele di Milano, il dottor Matteo Vitali, pur evidenziando come il trattamento conservativo presenti aspetti sicuramente positivi.

"I benefici di un trattamento conservativo in una lesione meniscale, in un ginocchio infiammato, sono nell'arco delle 3/4 settimane. Il paziente sta sicuramente meglio, può iniziare a correre e a sollecitare il ginocchio e la risposta è sicuramente chiara. Nel senso che riusciamo a definire bene se c'è una ricaduta, una scarsa guarigione o uno scarso risultato dal trattamento conservativo intrapreso", ha detto a Sportmediaset.

Ma quali vantaggi può portare un trattamento di questo tipo? "Sicuramente quello conservativo ci può dare dei risultati immediati. Ovviamente non va a riparare strutturalmente la lesione, ma se c'è un paziente compliante e motivato, possiamo avere degli ottimi risultati a medio-lungo termine senza rischiare le complicanze a medio-lungo termine di un intervento chirurgico".