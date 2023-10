Pogba, oggi le controanalisi: ore di attesa per Juventus e giocatore

la situazione

I risultati entro venerdì sera: il francese rischia da uno a quattro anni di squalifica. La Juve, in caso di stop e addio, tornerebbe sul mercato

© ansa 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La giornata più lunga di Paul Pogba si svolgerà per gran parte a Roma, nel laboratorio del contro olimpico dell'Acqua Acetosa dove saranno effettuate le controanalisi sul campione B (sin qui sigillato) di urina risultato "non negativo" al doping dopo il controllo in Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Nel primo campione erano state trovate tracce di metaboliti del testosterone di origine non endogena, sostanza dopante, cosa che aveva portato Pogba alla sospensione da parte della Juve: il francese rischia da uno a quattro anni di squalifica.

JUVE, COSA RISCHIA POGBA Se nel campione B dovessero trovare altre tracce dopanti, Pogba passerebbe da "non negativo" a "positivo" e inizierebbe il processo sportivo per decidere la squalifica. Se fosse dimostrata l'ìntenzionalità del gesto, c'è il rischio di quattro anni di squalifica. Se, ed è questa la tesi difensiva del giocatore, verrà provata la non intenzionalità il massimo dello stop è di due anni che, grazie ad alcune attenuanti, potrebbe ridursi fino al 50%, quindi un anno.

