Plusvalenze, il sistema Juve e le confessioni: ecco perché pagano (per ora) soltanto i bianconeri

La dura penalizzazione è figlia della violazione dell'articolo 4 sulla lealtà sportiva. Ma le attese motivazioni chiariranno molte questioni...

Proprio l'atteggiamento, appunto, sistematico dei dirigenti bianconeri e il ricorso costante a plusvalenze più o meno reali avrebbero infatti indotto la Corte Federale d'Appello a contestare ai bianconeri la violazione dell'articolo 4, vale a dire quello che prevede che si debbano osservare "i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" e che include la "penalizzazione di uno o più punti in classifica". In buona sostanza non si parla della supervalutazione di uno o più giocatori - già considerata complicata da stabilire nella precedente sentenza di assoluzione -, quanto di un atteggiamento abituale, un "sistema", che di fatto distanzia i bianconeri dagli altri club coinvolti. I quali, per inciso, non possono ancora sentirsi del tutto al sicuro perché, sia chiaro, questo non è che il primo passo di un'indagine che si allargherà ad altri processi.

LE INTERCETTAZIONI PERICOLOSE E IL LIBRO NERO DI PARATICI

A dimostrare l'esistenza di un sistema ci sono, tra l'altro, una lunga serie di intercettazioni che, secondo l'accusa ed evidentemente anche la Corte Federale, rappresenterebbero in buona sostanza delle confessioni vere e proprie. In particolare sono almeno due le telefonate "pericolose". Quella intercorsa tra Andrea Agnelli e John Elkan (6 settembre 2021) in cui il presidente bianconero dice chiaramente: "Abbiamo fatto un ricorso eccessivo allo strumento delle plusvalenze. Se ti crolla il mercato, ti crolla il mercato, questo è un dato di fatto". E quella (3 settembre 2021) tra Maurizio Arrivabene e lo stesso Agnelli in cui il primo spiega che "l'aumento di capitale non è servito ad andare sul mercato, ma a coprire una situazione estremamente negativa dal punto di vista finanziario", mentre il secondo chiarisce che "non è solo il Covid e questo lo sappiamo bene, perché noi abbiamo due elementi fondamentali: da un lato il Covid, ma dall'altro abbiamo ingolfato la macchina con ammortamenti ma soprattutto la merda... perché è tutta la merda che sta sotto, che non si può dire". A queste parole, che l'accusa considera vere e proprie confessioni, si aggiunge quanto scritto nel "libro nero di Paratici" dove alla domanda "come siamo arrivati fino a qui?" si legge la risposta di Cherubini: "Acquisti senza senso e investimenti fuori portata" e anche "l'utilizzo di plusvalenze artificiali".

COSÌ FAN TUTTE

Le plusvalenze dichiaratamente artificiali - secondo l'accusa - scaverebbero il solco tra il comportamento della Juve e quello degli altri club coinvolti. Se la domanda del popolo bianconero è "perché solo noi visto che le plusvalenze non le facevamo da soli", questa è di fatto anche la linea difensiva, per ora solamente abbozzata proprio in attesa delle motivazioni della sentenza. Il "così fan tutte" è il punto di partenza per considerare i 15 punti di penalizzazione una chiara disparità di giudizio rispetto agli altri club coinvolti e assolti. Demolire l'ipotesi di sistema, insieme al tentativo di trovare un vizio di forma che convinca il Collegio di Garanzia dello Sport a rispedire alla Corte Federale d'Appello il processo è il principale appiglio della difesa. Entro un mese scopriremo se sarà sufficiente a salvare i bianconeri oppure no.