Pirlo: "Il gruppo c'è, vogliamo la Champions"

QUI JUVE

"Quando sei abituato a vincere lo scudetto qualcosa cambia, ora l'obiettivo è cambiato. Sarà faticoso, ma dobbiamo arrivarci"

La vittoria di Udine ha tenuto viva la corsa Champions League per la Juve, che rischiava di finire fuori dai giochi. "Una vittoria importante, arrivata con fatica e orgoglio, ci siamo complicati la vita con una disattenzione, ma c'è stata grande voglia di portare a casa il risultato e questa è la cosa più importante", ha commentato a caldo Andrea Pirlo. Udinese-Juventus, le immagini del match Getty Images

Vedi anche Serie A Serie A, Udinese-Juventus 1-2: Pirlo aggancia Milan e Atalanta "Quando sei abituato a vincere lo scudetto qualcosa cambia, ora l'obiettivo è cambiato. Sarà faticoso, ma dobbiamo arrivarci", ha aggiunto.

Sull'esultanza di gruppo dopo il gol vittoria di CR7: "Il gruppo c'è. È forte, ha voglia di lottare e raggiungere gli obiettivi. In certe occasioni siamo mancati per mentalità e non è da Juventus, ma l'abbraccio finale dimostra che ci tenevamo a vincere. Dobbiamo continuare con questo spirito fino alla fine", ha concluso.

Sullo scudetto all'Inter: "Complimenti all'Inter e al mister, hanno fatto un grandissimo campionato. Hanno meritato il successo. Per noi è finito un ciclo, ma se ne apre un altro per tornare a lottare per lo scudetto".