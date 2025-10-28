Palladino, una vittoria di corto muso: il popolo bianconero ha scelto lui

Tirando in ballo uno che di Juve se ne intende - e che ha molto diviso nel tempo i tifosi bianconeri - si potrebbe dire che la vittoria è certamente di corto muso. Anzi, di horto muso. Per la successione di Tudor sulla panchina della Vecchia Signora, i nostri lettori, immaginiamo nel caso specifico di fede bianconera, hanno scelto Raffaele Palladino, uno che un po' di Juve dentro ce l'ha. Il nostro sondaggio è chiaro: l'ex Monza e Fiorentina, su oltre 40mila voti, ha raccolto il 36% delle preferenze contro il 34% di Luciano Spalletti e il 30% di Roberto Mancini, spezzando un equilibrio comunque sottilissimo che evidenzia l'incertezza che regna.