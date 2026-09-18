Clean sheet e assist, buona la prima per Grabara: ma perché indossa la maschera blu?

Nel luglio del 2022, quando giocava in Danimarca con il Copenhagen, Grabara ha riportato la frattura delle ossa facciali dopo uno scontro con un avversario, Mathias Ross, e dopo un'operazione durata oltre sette ore è stato costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per due mesi e mezzo circa. "Mentirei se dicessi che sono stati giorni facili subito dopo l'incidente - ha raccontato il portiere qualche tempo dopo - ma poteva andare peggio. In realtà sono stato piuttosto fortunato a scamparla, anche se sono stato operato per sette ore. Penso che i medici abbiano fatto un ottimo lavoro. Sono contento di non aver perso la vista".