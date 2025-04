"Ognuno è artefice della propria sorte". Perin usa il latino per rispondere a Thiago sui social

“Faber est suae quisque fortunae, ognuno è artefice della propria sorte.” Un post in latino non con l'intento di mostrare la propria cultura ma con un sottile riferimento al suo ex allenatore Thiago Motta. Qualcuno lo ha definito criptico ed enigmatico. Diventa però difficile non collegare quanto postato da Mattia Perin su Instagram all'intervista rilasciata dall'ex allenatore bianconero al Corriere della Sera.