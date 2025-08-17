Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Boranga: "A 83 anni farò portiere in prima categoria"

17 Ago 2025 - 14:39

A 83 anni, Lamberto Boranga tornerà in campo e sarà il portiere della Trevana in prima categoria umbra. "Ho cominciato a giocare a Trevi e, siccome ero troppo bravo in attacco e non ce n'era per nessuno, mi hanno messo in porta. Di recente, sempre a Trevi, durante un convegno organizzato per presentare il mio libro "Parare la vecchiaia", mi hanno proposto di tornare lì dove tutto è iniziato e, alla fine, ho detto "vai, proviamo" ha detto al Corriere dell'Umbria che riporta la notizia. Boranga è medico e campione anche di atletica Master. E' stato, tra l'altro, portiere di Perugia, Fiorentina e Cesena. Ora ci tiene a sottolineare che Diego Armando Maradona è stato "l'unico" che gli "ha fatto ombra". "Non ci fosse stato, sarei diventato io il numero uno al mondo", aggiunge. "Non mi va di fare figuracce - spiega al Corriere tornando al presente -, è così da sempre: le cose si fanno per bene o meglio non farle per niente. Dopo qualche tentennamento iniziale, mi sono fatto trascinare e ho iniziato a prepararmi a dovere perché, come dicevo, non mi va di lasciare nulla al caso. Ed eccomi qui: mi sto allenando con Marco Bonaiuti a Bastia Umbra per poter dire ancora la mia. La Trevana ha una dirigenza che ha voglia di fare bene, che ha tanto entusiasmo, la visibilità che i media garantiranno per il mio ritorno in campo a 83 anni sarà utile anche a Trevi che è bellissima ma ha bisogno di pubblicità. Però, ripeto, a me interessa il calcio e non fare il pagliaccio". "Fino ai 70 ero un leone - sorride Boranga - poi ho avuto problemi al menisco che mi hanno un po' condizionato ma... l'età per me non è quella anagrafica. Per me conta l'età biologioca e io, da quel punto di vista, ho tra i 58 e i 62 anni. Nei giorni migliori anche 50". Boranga sarà in campo a ottobre. "Ma ho detto ai ragazzi di far tirare ogni tanto gli avversari - conclude -, altrimenti mi annoio". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:42
Tiritiello: "Grande orgoglio"

Tiritiello: "Grande orgoglio"

02:29
MCH GO AHEAD EAGLES-AJAX 2-2 17/8 MCH

Un ex Inter a segno in Go Ahead Eagles-Ajax

01:45
Gli allenatori esordienti

Gli allenatori esordienti

01:22
Campionato meno sei

Campionato meno sei

01:28
Altre partite di oggi

Altre partite di oggi

02:08
Allegri verso Milan-Bari

Allegri verso Milan-Bari

03:19
HL BOLOGNA-OFI CRETA 17/8 MCH

Bologna-Ofi Creta 2-4: gli highlights

06:17
Inzaghi: "Contento per la personalità"

Inzaghi: "Contento per la personalità"

02:29
La Moviola: "Era rigore", la sentenza di Cosmi

La Moviola: "Era rigore", la sentenza di Cosmi

06:16
Nicola: "Non siamo al completo"

Nicola: "Non siamo al completo"

02:31
Bardi: "Pubblico incredibile"

Bardi: "Pubblico incredibile"

00:27
Il calendario di domenica 17 agosto

Il calendario di domenica 17 agosto

10:10
Pisacane: "È stato bello vincere così"

Pisacane: "È stato bello vincere così"

02:39
Segre: "Inzaghi? Sa come si vince"

Segre: "Inzaghi? Sa come si vince"

02:08
Audero: "Ci saranno nuovi arrivi"

Audero: "Ci saranno nuovi arrivi"

02:42
Tiritiello: "Grande orgoglio"

Tiritiello: "Grande orgoglio"

I più visti di Calcio

HL NAPOLI OLYMPIACOS 2-1 SRV

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos: i gol della sfida

CLIP PIPPO BAUDO A TIKI TAKA - 17/05/2021 SRV

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

13 DICH JASHARI PRESENTAZIONE 14/8 DICH

Jashari: "Ho sempre voluto soltanto il Milan, è un sogno che diventa realtà"

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Domani Milan-Bari

Allegri: "Grande rispetto per il Bari, ci vuole equilibrio"

SRV PIPPO BAUDO PER SITO 16/8 SRV

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:45
L'ex Milan Rami a gamba tesa su Inzaghi: "Peggior allenatore mai avuto"
15:25
Parma, i convocati di Cuesta per la sfida di Coppa Italia col Pescara
14:54
Milan-Bari, è record di biglietti venduti: si avvicina quota 70.000
14:39
Boranga: "A 83 anni farò portiere in prima categoria"
13:36
Serie A: sabato il via con Sassuolo-Napoli