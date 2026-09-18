Mondiali donne U20: c'è la Corea del Sud, azzurrine a caccia della semifinale

Battere la Corea del Sud per entrare tra le migliori quattro del pianeta. Domani alle 15 alla Sosnowiec Arena le azzurrine allenate da Nicola Matteucci tornano in campo nel match valido per i quarti di finale del mondiale di calcio donne Under 20: in palio contro le pari età asiatiche la semifinale del torneo iridato. Dopo aver pareggiato col Giappone nell'ultima partita del girone (un punto che è valso il passaggio del turno da prime in classifica nel raggruppamento) e dopo aver superato agli ottavi la Cina ai rigori, l'Italia è pronta a sfidare le coreane, squadra più tipicamente asiatica, meno fisica, con una grande organizzazione di gioco. Tra le individualità spicca la numero 11, Jo Hyeyoung già a segno nel match di esordio nella competizione contro la Francia.