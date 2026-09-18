Frosinone, Monterisi: "Como forte ma sappiamo cosa dobbiamo fare"

Capitan Monterisi fa il pieno di fiducia nell'antivigilia della sfida interna contro il Como. "Conosciamo i punti di forza del Como, abbiamo grande rispetto degli avversari che hanno dimostrato il loro valore - dice il difensore del Frosinone che ha presentato la gara di domenica - Ma lavoreremo su noi stessi e useremo le nostre qualità per fare risultato". Il centrale, alla quinta stagione a Frosinone (col Como potrebbe festeggiare le 100 presenze in campionato), è consapevole delle difficoltà della partita ma è sicuro che la squadra saprà ribattere colpo su colpo. "Il Como ha giocatori di grande qualità, è una formazione molto propositiva ma il Frosinone si è preparato nel migliore dei modi e sappiamo cosa mettere in campo - continua il capitano dei laziali - Per quanto riguarda la difesa affronteremo Kean e Douvikas che sono attaccanti di livello europeo. Per questo serviranno concentrazione, aggressività e non dovremo farli ragionare". Monterisi elogia il gruppo: "C'è un'aria positiva, i giocatori nuovi si stanno integrando bene, la squadra è unita - aggiunge il difensore - Da un anno e mezzo pensiamo giorno dopo giorno, lavoriamo tanto con l'obiettivo di conquistare punti. Siamo una delle poche realtà in Europa che gioca uomo su uomo, cercando di attaccare sempre. Ci divertiamo, pur facendo fatica". La concorrenza con Cittadini non lo infastidisce: anche col Como sarà ballottaggio. "Sono a disposizione del mister che sa cosa posso dare e fa le scelte - sostiene Monterisi - Stesso discorso anche per gli altri compagni: tutti devono essere pronti". Infine sull'ottimo avvio di campionato (7 punti in 4 gare) resta con i piedi per terra, forte dell'esperienza del 2023-2024 quando il Frosinone di Di Francesco aveva gli stessi punti dopo 4 gare. Ma l'epilogo fu la retrocessione e una ferita ancora aperta. "Siamo consci che potranno esserci momenti negativi durante la stagione - chiosa Monterisi - Quindi dobbiamo avere equilibrio consapevoli che abbiamo le potenzialità per superarli. Siamo un gruppo forte e dobbiamo andare avanti per la nostra strada".