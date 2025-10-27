Massimo Mauro: “Arbitri e VAR, tutti impazziti"

Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus e opinionista a Pressing, ha commentato il rigore delle polemiche di Napoli-Inter. “Sono stufo di parlare di moviola in campo. Chi sta davanti al monitor pensa di fare l’arbitro. A Napoli addirittura il guardalinee ha detto all’arbitro di assegnare il rigore. Sono tutti impazziti". Mauro ha definito il VAR “una macchina infernale che non rispecchia quello che succede in campo. Serve un protocollo semplice: l’arbitro deve arbitrare, il VAR deve intervenire solo sugli errori marchiani. Altrimenti è una barzelletta".