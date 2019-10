Marchisio: "Cercato da United e Chelsea ma ho sempre voluto la Juventus"

LE PAROLE

Claudio Marchisio, a pochi giorni dal ritiro, non esclude un futuro nel calcio con un nuovo ruolo: "Non escludo nulla, neanche di fare l'allenatore". In attesa di un nuovo capitolo, l'ex centrocampista ha ripercorso la sua carriera in campo: "In passato mi hanno cercato Manchester United e Chelsea ma la mia priorità è sempre stata la Juventus. Un'esperienza in Premier League sarebbe stata affascinante ma il mio obiettivo è sempre stato il bianconero".

Se le parole del Principino ruotano spesso attorno al campionato inglese è perché l'intervista arriva dal Daily Mail, gli spunti con vista Italia sono però tanti: "Il numero 8 della Juve ora è di Ramsey, quindi in buone mani. Se avessi potuto scegliere chi avrebbe dovuto vestirlo avrei detto lui o un ragazzo promosso dalla Primavera". Su Pogba: "Al primo allenamento insieme io e Pirlo ci abbiamo messo 15 minuti per capire quanto fosse forte, per fortuna sia Conte che Allegri hanno trovato il modo di mettere tutti in campo: io, Pogba, Pirlo e pure Vidal". Parole dolci pure per Vieira: "Fantastico, un leader. Alza il livello di una squadra, sia in campo che fuori".

Klopp è sempre stato un ammiratore di Marchisio, giusto gancio per parlare di Liverpool: "Gerrard, con Lampard, è stato sempre uno dei miei calciatori preferiti. E ricordo ai Mondiali del 2014 un ragazzo nel solco della tradizione dei grandi centrocampisti inglesi: Henderson".