L'incubo Messi e l'assenza di Cristiano. Ecco la Juve anti-Barcellona

VERSO JUVE-BARçA

La sfida tra i grandi del calcio è per ora rimandata alla gara di ritorno. Ma Juventus-Barcellona, diretta su Canale 5 e sul nostro sito a partire dalle 21, promette di essere un vulcano d'emozioni. Messi dovrà fare a meno di confrontarsi con Cristiano Ronaldo e sfiderà il connazionale Paulo Dybala e i giovani Kulusevski (sicuro titolare) e Chiesa (in ballottaggio con Ramsey). Con un Alvaro Morata in forma smagliante e pronto a dare filo da torcere alla difesa dei catalani. lapresse

Pirlo dovrà, nell'allenamento di rifinitura, capire se ci saranno o meno i margini per mettere al centro della difesa Leonardo Bonucci, viste le assenze di Chiellini e De Ligt. Le sensazioni per il centrale sono comunque buone.

Dall'altro lato, il terremoto societario in casa Barcellona con le dimissioni del presidente Bartomeu, non favoriscono certo un clima di grande serenità a tutto l'ambiente che, tuttavia, aspetta questo match proprio per dare una spallata decisa a tutte le critiche. C'è anche il momento amarcord con il ritorno all'Allianz Stadium di Miralem Pjanic.

In attacco, Koeman, avrà Messi punta di diamante e dietro il terzetto: Ansu Fati, Pedri e Tricao.

