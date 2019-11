Le sorelle di CR7 avvertono Sarri: "Non si scherza con lui"

I famigliari spesso si intromettono in questioni calcistiche con post sui social. È successo anche ieri sera con le sorelle di Cristiano Ronaldo che hanno esultato per la tripletta, ma hanno lanciato anche qualche frecciatina al mondo Juve. La sorella Katia su Instagram ha postato una foto del fratello accompagnata dalla frase: "Non si scherza con lui. Orgoglio di sorella". Parole che sembrano un avvertimento a Sarri. A fargli eco Elma: "Dio non fallisce. Sta bene, e adesso?". Sì, adesso servirà un chiarimento a Torino con tutta la squadra. Intanto si diverte con la maglia del Portogallo.