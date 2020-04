Lapo Elkann sul taglio degli stipendi: "Ora tutti imitano la Juventus"

JUVENTUS

La Juventus è stata la prima società in Serie A a decidere per il taglio degli stipendi dei suoi tesserati e proprio di questo ha parlato, orgogliosamente, Lapo Elkann, che durante un'intervista rilasciata a Tuttosport ha esaltato la decisione dei bianconeri: "Un gesto eccezionale del grande Chiellini e di Andrea (Agnelli, ndr). Ora tutti ci imitano" ha detto l'imprenditore, che poi ha parlato anche della sua campagna di raccolta fondi per la Croce Rossa. Campioni e Croce Rossa, quanta solidarietà

"Sono una persona estremamente privilegiata, sono cresciuto nell’agio e, per quelli come me, è ora di darsi da fare, di dare indietro, di supportare il proprio Paese il più possibile - ha dichiarato - Sto vivendo questo momento con la voglia di dare il massimo di me stesso e delle mie aziende, di attivare sempre di più la mia fondazione, insomma di non stare con le mani in mano. Ho fatto partire questa campagna per raccogliere fondi per la Croce Rossa e l’obiettivo è aiutare le famiglie che non hanno da mangiare, perché le conseguenze del Covid hanno privato molti dello stipendio. Creeremo dei buoni pasto e dei buoni spesa per queste famiglie in difficoltà e li distribuiremo al più presto. E vorrei proprio ringraziare i personaggi che hanno aderito molto velocemente alla campagna".

Tra questi anche Cristiano Ronaldo, per cui Lapo ha speso parole al miele: "Lui è davvero un personaggio straordinario, non è solo immagine. Con lui ho trovato subito una sintonia perfetta. Abbiamo collaborato insieme per la linea di occhiali e conoscere l’uomo dietro il campione è stata una scoperta fantastica. Perché la sua umanità e la sua generosità sono proporzionali alla classe che mostra in campo. Insomma, è un fenomeno anche come essere umano. Ha già fatto tantissimo per il suo Paese e ha aderito alla nostra campagna con una forza pazzesca. L’ho sentito in questi giorni e gli ho detto che mi manca tanto la sua classe in campo, ma che è bello fare ancora qualcosa insieme a lui".

Elogi per CR7 e anche per il presidente della Juve, Andrea Agnelli: "Il miglior presidente mai avuto dalla Juve, sempre un passo avanti" ha detto Lapo.

