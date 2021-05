La madre di Cristiano Ronaldo: "Lo convincerò a tornare allo Sporting"

"Gli parlerò e lo convincerò a tornare, l'anno prossimo giocherà allo stadio Alvalade": Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, non fa mistero del desiderio di rivedere il figlio con la maglia dei neo campioni portoghesi. "Sono felice per il titolo della squadra - aggiunge ai microfoni della tv portoghese - e ora proverò a convincerlo". Ronaldo vestì i colori biancoverdi dello Sporting tra il 1997 e il 2003, ora in Portogallo sognano un suo ritorno. Di Cristiano in patria si è parlato molto negli ultimi mesi. Secondo i media lusitani, infatti, dopo l'ultimo anno alla Juventus, che sarà il prossimo, lo Sporting è pronto ad accoglierlo anche perché il dsiderio di CR7 è quello di giocare oltre i 40 anni. Al contrario, tuttavia, la mamma sogna di vederlo già nella prossima stagione in biancoverde.

