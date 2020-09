La Juventus perde un altro pezzo: Bernardeschi out fino a ottobre

Manca e mancherà qualche pezzo a puzzle di Andrea Pirlo per prima giornata di campionato. Dopo aver detto addio a De Ligt, che tornerà solo a novembre, la Juventus dovrà fare a meno anche di Federico Bernardeschi. L'attaccante bianconero, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale impegnata in Nations League, ha un problema muscolare e tornerà a disposizione del nuovo tecnico solo a ottobre. Troppo difficile vederlo in campo tra meno di 3 settimane per la ripresa della nuova stagione di Serie A. Durante la terza settimana di settembre, infatti, è previsto un ulteriore controllo medico.