La Juventus invita Nonna Alice allo Stadium: incontro con Del Piero e Vlahovic

Il Natale si avvicina ma il clima di festività è già tutto intorno a noi e il mondo del calcio non ne è esente. Per il periodo natalizio la Juventus ha lanciato la campagna "Present for You" e tra le iniziative proposte ce n'è stata subito una speciale e riguarda Nonna Alice. La storica tifosa bianconera commenta ogni settimana le partite dei bianconeri sul proprio canale Instagram ma non era mai stata all'Allianz Stadium.