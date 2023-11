VERSO FIORENTINA-JUVE

Stasera i bianconeri all'esame di Italiano in una partita tra ex poco amati: Chiesa e Vlahovic contro Arthur

La Juventus stasera scende in campo a Firenze con due obiettivi ben chiari: staccare chi la insegue per consolidare un posto Champions e provare a non lasciar scappare l'Inter nella corsa per lo scudetto. Più facile a dirsi che a farsi, visto che sulla strada di Allegri c'è un avversario tra i più ostici per i bianconeri. Quella con la Fiorentina è da sempre una partita piena di insidie, soprattutto quando si gioca al "Franchi". E non sarà diverso in questa occasione, anche se le squadre arrivano da momenti diversi.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, Italiano verso la Juventus: "Vogliamo far felice la nostra gente" Una sfida speciale soprattutto per Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, ex viola non rimpianti e anzi contestati, anche se non è detto che entrambi partano titolari. Di sicuro saranno inevitabili i fischi rivolti proprio ai due "traditori". Insomma c'è tutto per una grande partita. Con tanto pathos e calore. Senza dimenticare il contesto assai delicato di questa confronto, nel quadro di una emergenza legata all'alluvione che ha squassato la Toscana, comprese le zone vicino a Firenze.

Di sicuro la Juve arriva in buone condizioni dal punto di vista mentale, meno da quello fisico. Le assenze in difesa e a centrocampo sono ormai croniche e per la terza gara di fila davanti a Szczesny ci sarà il terzetto composto da Gatti, Bremer e Rugani.