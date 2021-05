La Juve annuncia l'addio di Paratici: il contratto non sarà rinnovato

UFFICIALE

Agnelli: "Ha scritto la nostra storia in questi anni". L'ormai ex dirigente biancnero: "Capitolo imporante, ora nuove sfide"

Adesso è ufficiale: Fabio Paratici e la Juventus si separeranno al termine di questa stagione. "Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club", ha annunciato la società di Torino in una nota. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato. Il dirigente bianconero e il presidente Andrea Agnelli si sono incontrati allo Juventus Head Quarter della Continassa.

Vedi anche Calcio Paratici se ne va, CR7 si prepara a farlo e si attende il sì di Allegri: la Juve cambia e riparte "Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni. La Juventus mi ha concesso l`opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo. Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide", le parole Paratici.

"Fabio ha scritto in questi anni la storia della Juventus. Un percorso di crescita caratterizzato da professionalità, abnegazione e tanti successi. Diciannove trofei in 11 anni sono la miglior testimonianza del suo lavoro, che si iscrive appieno nella lunga tradizione del nostro club. Oggi è il momento di ringraziarlo per aver saputo creare un forte legame professionale, accompagnato dalla passione quotidiana"", il saluto di Agnelli.

Lo stesso presidente e Paratici incontreranno i media il prossimo venerdi' 4 giugno presso l'Allianz Stadium.

Proveniente dalla Sampdoria, Paratici e' entrato nel club bianconero nell`estate del 2010, crescendo progressivamente negli incarichi, nelle competenze e nelle aree di responsabilità. Dapprima Coordinatore dell`Area Tecnica, poi Direttore Sportivo dalla stagione 2011-2012, in seguito, nel 2018 diventa Chief Football Officer e conclude il suo percorso juventino con l`incarico attualmente ricoperto nella stagione che volge al termine.