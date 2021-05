Paratici se ne va, CR7 si prepara a farlo e si attende il sì di Allegri: la Juve cambia e riparte

Maglia numero 5, come gli scudetti vinti con la Juve. Un caso? Forse sì, però sufficiente per poter toccare le corde dell'animo bianconero. E poi quell'abbraccio con John Elkann, suo grande sponsor. La serata della Partita del Cuore all'Allianz Stadium ha visto il ritorno in campo di Max Allegri, per vederlo lì, nuovamente nei panni di allenatore, potrebbe invece essere necessaria ancora solo un poco di pazienza. Per quanto contattato da Marotta (per far fronte all'addio di Conte) e corteggiato da Florentino Perez che in lui vedrebbe un ottimo erede di Zidane (rumors di mercato danno ancora per possibile un incastro clamoroso con Zizou a Torino, Conte a Madrid e Allegri a Milano) , in casa Juve c'è sempre più fiducia nel sì di Allegri: un nuovo matrimonio che la Famiglia vorrebbe annunciare in occasione dell'assemblea Exor di giovedì.