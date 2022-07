La Juve vola negli Usa: programma e protagonisti della tournée

DAL 13 AL 31 LUGLIO

Si parte il 13 luglio e si rientra il 31 luglio: i bianconeri affronteranno Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid

Juve, svelata la seconda maglia: nera con inserti bianchi e dettagli antracite









1 di 6 © twitter SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juve vola negli Usa e si prepara ad affrontare lo "Juventus Summer Tour 2022", tre sfide contro avversari internazionali che apriranno di fatto precampionato bianconero in vista della prossima stagione. Inserite nell'ambito del "Soccer Champions Tour 2022", due delle tre gare saranno big match che profumano di Champions. Oltre ad affrontare il Deportivo Guadalajara, la squadra di Allegri dovrà vedersela infatti anche con Barcellona e Real Madrid.

Vedi anche juventus Juve, Rabiot esentato dal tour USA: "Motivi personali"

Ma vediamo nel dettaglio il programma della tournée americana della Juve. Il decollo per gli Stati Uniti dei bianconeri è previsto il 13 luglio dall'aeroporto torinese di Caselle con arrivo a Las Vegas, dove è subito in programma un allenamento in vista del primo match. Poi la squadra si trasferirà a Dallas per giocare contro il Barça e a Los Angeles per sfidare il Real. Poco più di una settimana per testare i nuovi arrivati contro avversari di rango e per mettere ancora in mostra il brand Juve negli Usa. Calendario alla mano, il rientro di Allegri & Co. verso l'Italia infine è previsto da Los Angeles domenica 31 luglio.

IL CALENDARIO DELLA TOURNÉE JUVE NEGLI USA

Juventus-Deportivo Guadalajara

Sabato 23 luglio ore 5.00 (ora italiana)

Allegiant Stadium, Las Vegas

Juventus-Barcellona

Mercoledì 27 luglio ore 2.30 (ora italiana)

Cotton Bowl Stadium, Dallas

Juventus-Real Madrid

Domenica 31 luglio ore 4.00 (ora italiana)

Rose Bowl Stadium, Los Angeles

Vedi anche juventus Juventus, Allegri: "In bocca al lupo a Dybala, la Roma è la squadra giusta per lui"

PROTAGONISTI E ASSENTI

Negli Usa, in casa Juve i fari saranno puntati soprattutto sui nuovi arrivati. Tornato in bianconero dopo sei anni, l'uomo copertina sarà Paul Pogba, particolarmente legato agli Usa. Ma nei tre big match americani un ruolo di primo piano l'avranno sicuramente anche gli altri due colpi di mercato Angel Di Maria e Gleison Bremer. Grande curiosità poi anche per il debutto in maglia bianconera per Federico Gatti. Della tournée negli Stati Uniti non faranno invece parte Arthur, Rabiot, Kaio Jorge, Aaron Ramsey, Mattia De Sciglio e Federico Chiesa. Alcuni per problemi fisici e personali, altri invece molto probabilmente per questioni di mercato.