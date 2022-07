Juve, Rabiot esentato dal tour USA: "Motivi personali"

Una notizia improvvisa, che ha colto di sorpresa un po' tutti: Adrien Rabiot non parteciperà alla tournée estiva della Juventus negli Stati Uniti. A comunicarlo è proprio il francese nelle sue storie Instagram: "In accordo col club e per ragioni personali, rimarrò in Italia e concluderò la mia preparazione fisica". Un annuncio che muoverà certamente molte perplessità e voci su un suo possibile addio alla Continassa, dopo tre anni di alti e bassi in bianconero. Al momento però, non sono state avanzate offerte concrete per il giocatore.