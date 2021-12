La Juve torna al lavoro: si rivede Chiesa

LA RIPRESA

Out Chiellini per un contatto con un positivo, i sudamericani si aggregano venerdì

Massimiliano Allegri ha diretto oggi alla Continassa il primo allenamento della Juventus dopo la pausa natalizia. I bianconeri hanno svolto allenamenti individuali, focalizzati sul lavoro atletico e su esercizi di tecnica. Si è rivisto Federico Chiesa, mentre Giorgio Chiellini non ha partecipato alla seduta perché ha avuto contatti con una persona positiva al Covid-19. Nella giornata di venerdì, invece, sono attesi in gruppo i sudamericani, i quali prenderanno parte alla doppia seduta fissata dall'allenatore. Getty Images

Alla ripresa i bianconeri ripartono quindi a pieno regime per affrontare il miniciclo infernale di gennaio che aspetta gli uomini di Allegri alla ripresa delle ostilità: il 6 gennaio c'è il Napoli, quindi il 9 la Roma, il 12 la Supercoppa con l'Inter, il 15 l'Udinese, il 18 l'ottavo di finale di Coppa Italia con la Samp e il 23 la trasferta al Meazza con il Milan.

IL COMUNICATO

"Juventus al lavoro verso il 2022. I bianconeri, che prima della sosta hanno chiuso con una bella vittoria sul Cagliari, si sono ritrovati nel pomeriggio allo Juventus Training Center per cominciare a preparare un gennaio ricco sfide importanti. La squadra oggi si è sottoposta ad allenamenti individuali e farà altrettanto nella giornata di domani. Il lavoro odierno si è focalizzato sul lavoro atletico per poi proseguire con esercizi di tecnica individuale. Assente Giorgio Chiellini, a causa di contatti con una persona positiva al Covid-19, mentre i sudamericani raggiungeranno il gruppo nella giornata di domani. Domani in programma una doppia seduta".

Vedi anche juventus Mercato Juventus, intrigo col Barcellona: Morata via, ipotesi Depay