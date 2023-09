La Juve si riposa e tiene in caldo un super-Vlahovic

VERSO IL SASSUOLO

Senza coppe Allegri può concentrarsi sul campionato e si gode la rinascita di Dusan

La prima settimana è andata, con una piccola astinenza da Champions che Max Allegri vorrebbe trasformare in risorsa, nella spinta giusta per tornare a vincere in Italia prima di riaffacciarsi all'Europa che conta. Mentre Napoli, Inter, Milan e Lazio si sfiancano in Champions e Roma, Atalanta e Fiorentina sono attese dal giovedì di Europa e Conference League, la Juve può preparare la sfida con il Sassuolo e l'infrasettimanale di martedì con il Lecce senza affanni e godendosi la rinascita di Dusan Vlahovic. Certo, tutti avrebbero voluto sudare contro Manchester City o Real Madrid, ma questa è la vita e tanto vale pensare a come godersela in campionato.

Ma Vlahovic, dicevamo. Il serbo ieri ha svolto lavoro personalizzato, ma la sua presenza contro il Sassuolo non è in dubbio. Così Dusan può battere se stesso arrivando almeno a cinque gol in campionato in altrettante giornate (l'anno scorso riposò per la Champions e si fermò a quattro: una doppietta proprio al Sassuolo e un gol a Roma e Spezia) confermando la sua vena ritrovata e trascinando la Juve nella rincorsa alla capolista Inter.

Tra Sassuolo e Lecce anche Max Allegri farà del turnover, perché dopo i salentini anche i bianconeri sono attesi da un terzetto di gare - Atalanta, Torino e Milan - non certo delle più facili, ma è indubbio che con un calendario così intasato sia un enorme vantaggio poter preparare una gara a settimana salvo, appunto, in occasione delle infrasettimanali. Chi non ci sarà contro i neroverdi è Alex Sandro, alle prese con un guaio muscolare, mentre non destano preoccupazione le condizioni di Rabiot e McKennie che saranno regolarmente a disposizione.