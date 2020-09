La Juve ritrova Dybala. E' tornato in gruppo: la Roma nel mirino

PRONTO AL RIENTRO

Sono passati quasi due mesi da quel maledetto infortunio muscolare subito contro la Sampdoria nella partita scudetto. Da lì è iniziata la corsa contro il tempo per averlo nella partita decisiva della stagione contro il Lione. Poi, la beffa. L'entrata a partita in corso e la richiesta di essere sostituito dopo poco. Lui usciva dal campo, Sarri usciva di scena e la Juve ripartiva da Pirlo. Dybala ha passato queste settimane a lavorare per tornare il prima possibile e ora si può dire che ci siamo.

L'attaccante argentino ha svolto l'intero allenamento mattutino insieme ai compagni e si candida per tornare tra i convocati della trasferta di Roma: ha partecipato alle esercitazioni tattiche alla Continassa e alla partitella finale, dimostrando di avere superato il problema muscolare che lo aveva fermato. La Juve tornerà ad allenarsi anche nella mattinata di domani.

Allenamento individuale, invece, per Alvaro Morata, come previsto dai protocolli anti-Covid in attesa dell'esito del tampone. Con Dybala a disposizione resterà da capire come Pirlo deciderà di sfruttare lo straordinario potenziale offensivo. Difficile far coesistere l'argentino con Ronaldo, Kulusevski e Morata. Ci saranno da fare delle scelte anche dolorose. Ma qualunque allenatore vorrebbe avere problemi di questo tipo.