La Juve e quel no al Psg: così Dybala è rimasto

La storia del calcio è fatta da sempre di Sliding Doors e anche Paulo Dybala e la Juventus hanno avuto la loro. Questione degli ultimi caldi giorni di mercato in cui i bianconeri e l'argentino hanno detto no al Psg. Leonardo, come ricostruisce Andrea Ramazzotti su Tuttosport, ci ha provato seriamente a ingaggiare la Joya ed è stato l'ultimo ad arrendersi. La volontà del direttore sportivo dei parigini era quella di arrivare al 10 della Vecchia Signora con un ricco prestito di 5 milioni di euro.