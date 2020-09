La Juve ci riprova: mille spettatori allo Stadium contro la Samp?

ALTRO TENTATIVO

La Serie A si prepara a ripartire e la Juve prova nuovamente a riaprire in parte l'Allianz Stadium ai tifosi. Dopo il primo tentativo andato a vuoto, i bianconeri hanno presentando alla Regione Piemonte un altro piano per consentire l'ingresso di mille spettatori per la prima partita di campionato contro la Sampdoria. Progetto per cui, stando a Tuttosport, al momento non filtra grande ottimismo. L'ultimo DPCM del governo, infatti, permette la partecipazione di mille persone nell'impianto sportivo solo per un singolo evento e non per manifestazioni seriali come le giornate di campionato.

In sostanza, dunque, con le norme attuali fino al 7 ottobre lo Stadium potrebbe essere riaperto soltanto per un'amichevole e non per i match di Serie A. A meno che non arrivi una deroga speciale per l'impianto bianconero. Opzione difficile da immaginare in questo momento, ma comunque non impossibile. La Juve prova a spingere per riportare il pubblico allo stadio.

