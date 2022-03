Kulusevski: "Alla Juve era frustrante, aria nuova al Tottenham"

EX BIANCONERO

"Ora ho un rapporto migliore col tecnico e anche il mio fisico è migliorato"

L'avventura a Torino non ha lasciato buoni ricordi a Dejan Kulusevski. "Alla Juventus era diventato molto frustrante, al Tottenham respiro un'aria nuova - ha spiegato l'ex bianconero in conferenza stampa dal ritiro della Svezia senza entrare nei dettagli -. Le cose possono cambiare molto velocemente per un giocatore. Alla Juventus c'erano tante cose che non funzionavano". Getty Images

Arrivato al Tottenham a gennaio dopo un anno e mezzo di alti e bassi alla Juve, Kulusevski dunque non si è affatto pentito di aver accettato una nuova sfida in Inghilterra. Il suo impatto con la Premier League, del resto, è stato davvero notevole. Numeri alla mano, con la maglia degli Spurs lo svedese ha firmato due gol e quattro assist in nove partite.

Impatto che sta convincendo un po' tutti al Tottenham. Compreso Antonio Conte, con cui Kulusevski ha instaurato subito un grande feeling. "Al Tottenham ho un rapporto migliore con l'allenatore - ha spiegato -. Sto facendo un allenamento importante e ho anche migliorato il mio fisico". Parole forti e chiare che puntano il dito contro Allegri e il suo staff.