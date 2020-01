Kulusesvki bocciato all'esame di juventinità: "Del Piero? meglio Totti"

Magari adesso che ha firmato con la Juve risponderebbe in un altro modo, ma il neo bianconero (ufficialmente da giugno) Dejan Kulusevski non sembrava molto attratto dal passato e dal presente della Signora. In un'intervista rilasciata prima di sapere che il suo futuro sarebbe stato a Torino, il giovane centrocampista svedese ha "snobbato" due idoli dei tifosi juventini come Alex Del Piero a Cristiano Ronaldo.