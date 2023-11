Kean furioso, la Juve interviene: confronto con Giuntoli e il vice di Allegri

JUVENTUS

La reazione della punta non è stata tollerata: l'ex Everton aveva contestato il cambio di Allegri allo Stadium

"Perchè togli me?". È stata la frase pronunciata verso la panchina da un polemico Moise Kean in occasione dell'uscita dal campo nel corso di Juventus-Verona. La scena, passata poi mediaticamente in secondo piano per la vittoria all'ultimo secondo targata Cambiaso, è stata invece notata da Giuntoli. Che ci ha tenuto a fare chiarezza col calciatore, il quale si è visto annullare anche due gol nella sfortunata notte all'Allianz Stadium. Tra i due è andato in scena un incontro chiarificatore, alla presenza pure di Landucci, vice di Massimiliano Allegri.

La reazione, come facilmente immaginabile, è stata giudicata negativamente dal noto dirigente bianconero che lo ha fatto presente alla punta: nessuna tensione, scrive La Gazzetta dello Sport, solo un invito all'ex Psg ad evitare gesti simili per la quiete dell'ambiente. D'altronde il 23enne fa pienamente parte del progetto e sta giocando: solo un po' di sfortuna gli ha tolto tre reti tra Torino e appunto Verona. La Juventus sta viaggiando bene, meglio evitare polemiche ed inutili sfuriate: c'è un campionato davanti, i bianconeri sono pienamente in corsa per lo scudetto. Da sottolineare poi come lo stesso Kean si era sfogato pure sui social: nel mirino il veronese Faraoni.