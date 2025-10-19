Fsgc: inserite le 'quote rosa' nella Federazione Calcio San Marino

La Fsgc-Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha approvato in Assemblea l'introduzione della rappresentanza femminile nel Consiglio Federale, a partire dal prossimo quadriennio. E' quanto si legge in una congiunta secondo cui la modifica statutaria colma un vuoto di rappresentanza e allinea la governance della federazione agli standard internazionali di parità di genere promossi dagli organismi sportivi continentali e mondiali. "Il voto espresso dall'Assemblea della Fsgc rappresenta un segnale potente di civiltà sportiva", osserva nella nota Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport del Titano, che sottolinea come la parità di accesso alle cariche direttive sia essenziale per la vitalità del movimento sportivo sammarinese. "San Marino - aggiunge - dimostra di saper evolvere, interpretando al meglio i valori universali dello sport e riconoscendo che lo sviluppo passa attraverso la partecipazione attiva di tutte le sue componenti". Dal canto proprio Marco Tura, presidente della Fsgc, descrive il provvedimento come "un atto dovuto e lungimirante" e sottolinea il ruolo della diversità di prospettive nella governance federale. "La diversità di prospettive è la vera ricchezza per il futuro del calcio sammarinese, un arricchimento che rafforzerà la nostra capacità decisionale in un contesto globale sempre più esigente", conclude.