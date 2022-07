Juventus, visita a sorpresa di Del Piero a Los Angeles

Clima molto disteso in casa Juventus in occasione dell’ultimo allenamento verso la sfida contro il Real Madrid, la terza ed ultima della tournée negli Stati Uniti. I bianconeri hanno ricevuto la visita a sorpresa di due simboli ed ex capitani del club come Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini, che dopo i saluti al gruppo e agli ex compagni in ritiro sono stati protagonisti di un incontro con Juventus Member e iscritti agli Official Fan Club del Nordamerica.