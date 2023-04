Juventus, la verità di Pogba ai giudici: "L'estorsione ha influito sugli infortuni e sul recupero"

IL RACCONTO

Il racconto del centrocampista bianconero davanti ai giudici per l'udienza sull'arresto di uno dei suo estorsori

© Getty Images Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus non è stato come ci si aspettava, col centrocampista francese falcidiato dagli infortuni in una stagione con appena quattro presenze complessive tra Serie A ed Europa. Un ginocchio traditore prima, gli adduttori poi hanno tenuto lontano dal campo il numero 10 della Vecchia Signora che però è ben consapevole di quanto successo al suo fisico nell'ultimo periodo. E la rivelazione arriva davanti ai giudici, in udienza per testimoniare sull’arresto di Adama Camara, uno degli uomini accusati di aver tentato l'estorsione ai danni del francese.

Come riferito da L'Equipe, infatti, Pogba è certo: "Ha avuto un grande impatto sul mio corpo e sulla mia salute, influenzando il mio recupero dagli infortuni che ho subito nel corso dell’ultimo anno”. Insomma, una somatizzazione non di poco conto per il francese, che indebolito mentalmente dallo stress subito ha visto il suo corpo cedere proprio nella stagione del grande ritorno alla Juventus.