Chiellini torna alla Juventus: entrerà nello staff dirigenziale

Due anni dopo, Giorgio Chiellini riabbraccia la Juventus. L'ex capitano bianconero, che nel 2022 era andato in MLS per giocare l'ultima stagione da calciatore coi Los Angeles FC, è pronto a tornare a Torino, questa volta come dirigente. Negli Usa Chiellini (che ha conseguito la laurea in Business Administration) ha acquisito anche esperienza come dirigente e dopo questa sorta di gavetta, da settembre entrerà nei quadri dirigenziali della Juve.