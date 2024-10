Juventus, Thiago Motta: "Abbiamo sofferto tanto, ma alla fine potevamo vincerla"

La Juve ha messo in difficoltà l'Inter sul suo lato più forte, dove agiscono Bastoni e Dimarco. "Abbiamo giocatori in forma in quel lato, come Andrea (Cambiaso, ndr) da dietro e Francisco (Conceicao, ndr) che puntava Bastoni sulla fascia - ha aggiunto Thiago Motta a Dazn -. Per chiunque non è facile con un giocatore così veloce, poi aveva un certo vantaggio anche dal punto di vista fisico. È un lato forte per loro in attacco, ma allo stesso tempo in difesa potevano soffrire. I nostri giocatori sono riusciti a mettere in difficoltà l'Inter da quel lato".