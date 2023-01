Juve: le prossime tappe del processo plusvalenze e delle altre inchieste in corso

SETTIMANE ROVENTI

Il club bianconero è atteso da settimane calde sul fronte della giustizia sportiva, ordinaria e con la Uefa

© ipp Conosciute le motivazioni della sentenza della Corte federale d'Appello, la Juve ha ora 30 giorni per depositare il suo ricorso, gia annunciato, al Collegio di garanzia dello Sport del Coni. Si tratta di una sorta di Cassazione del procedimento sportivo. Di conseguenza non entrerà nel merito della vicenda ma si limiterà a valutare due cose. In prima battuta se il ricorso è ammissibile, quindi a spiegare se il processo si è svolto in maniera regolare, senza vizi di forma né lesioni della difesa. Se ravviserà errori, scriverà quali e rinvierà la vicenda di fronte alla Corte d’appello della Figc per una discussione. Se il club non dovesse trovare accoglimento alle sue istanze, la Juve potrà rivolgersi al Tar del Lazio e in secondo grado al Consiglio di Stato. Ma ci sono già delle scadenze evidenti: la Procura Federale lavora su altri due filoni d'inchiesta, sulle manovre stipendi della Juve in epoca Covid e sulle "partnership opache nei rapporti debito-credito con altri club". Il rischio è che la decisioni arrivino a maggio nel pieno del rush finale del campionato.

Le vicende giudiziarie hanno rilievo anche in campo internazionale. La Uefa attende che la giustizia italiana completi il suo corso prima di muoversi. Possibile esclusione dovuta alla sentenza sulle plusvalenze, mentre la vicenda stipendi sarebbe una violazione del Fair Play Finanziario.

28 febbraio 2023 - Per la Juve è la scadenza per presentare un ricorso già preannunciato: quello al Collegio di Garanzia del Coni, terzo e ultimo grado della giustizia sportiva.

10 marzo 2023 - Conclusione delle indagini del filone stipendi e partnership sospette. Da quel momento, a meno che non si sia deciso per l'archiviazione, gli incolpati avranno 15 giorni di tempo per presentare memorie difensive.

27 marzo 2023 - E' in programma l'udienza preliminare per l'inchiesta Prisma sui conti della Juventus. Nell'occasione il giudice Marco Picco stabilirà se il club e i 12 indagati andranno a processo (decreto di rinvio a giudizio) o meno (sentenza di non luogo a procedere).

Aprile -Maggio 2023 - La procura disporrà di un massimo di 20 giorni per deferire al Tribunale Federale. Che a sua volta in un mese dovrà fissare il processo. Insomma, se ne parla intorno a metà maggio. Proprio sulla dirittura d'arrivo del campionato che finisce il 4 giugno.

