Juventus senza Ronaldo, tutte le opzioni di Allegri

28/03/2019

Un secondo dopo aver assorbito, metabolizzato lo spavento per l’infortunio di Cristiano Ronaldo, Max Allegri ha iniziato a concentrarsi su un quesito meramente pratico: come sostituire CR7? Prima dell’Ajax ci sono tre partite ravvicinate in campionato (Empoli e Milan in casa, con in mezzo la trasferta di Cagliari) e un segnale chiaro da lanciare a tutti: la sconfitta di Marassi è stata un episodio, i 15 punti di vantaggio non rilasseranno una Juve, che non ha nessuna intenzione di sedersi sulla prospettiva di avere l'ottavo scudetto già in tasca.