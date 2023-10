Juventus, Scanavino: "Aumento capitale conferma impegno famiglia AgnellI"

CEO BIANCONERO

Il ceo bianconero dopo l'approvazione del bilancio 2022-23: "Pogba? Attendiamo di sapere come deciderà di proseguire questo percorso"

Dopo la notizia dell'approvazione del bilancio (in rosso per 123 milioni) 2022-23 della Juventus, il ceo bianconero Maurizio Scanavino ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "L'aumento di capitale è la conferma dell'impegno e del legame che la famiglia Agnelli ha con la Juventus. Arriva in un momento importante, perché la mancata qualificazione in Champions poteva mettere in difficoltà la società mentre ora possiamo avere delle risorse importanti per il futuro".

Vedi anche juventus La Juventus perde 123 milioni, ci sarà un aumento di capitale da 200 "Mercato? I giocatori più rappresentativi sono stati tenuti in estate, per il futuro si vedrà un mix tra campioni esperti e talenti Next Gen o che andremo ad individuare attraverso lo scouting".

"La qualificazione in Champions è importante per l'equilibrio dei conti - ha aggiunto parlando degli obiettivi stagionali - Pogba? Dispiaciuto umanamente, attendiamo di sapere come il giocatore e il suo management deciderà di proseguire questo percorso".

Vedi anche juventus Juventus, il calvario del Pogba-bis: tutte le tappe